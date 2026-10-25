Diritto allo studio per gli alunni ammalati, dalla Regione Veneto i contributi per scuola in ospedale e istruzione domiciliare

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un ragazzo ricoverato in ospedale o costretto a casa da una malattia seria non dovrebbe dover scegliere tra curarsi e continuare a studiare. Questo bando esiste per rimuovere quella scelta: per dare alle scuole gli strumenti tecnologici necessari affinché la connessione tra la classe e l’alunno che non può esserci fisicamente non si spezzi. È un diritto che la Regione del Veneto garantisce per il quarto anno consecutivo”. Lo ha dichiarato Valeria Mantovan, assessore regionale all’Istruzione e Formazione. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando per l’anno scolastico 2026/2027 destinato alle scuole statali, paritarie e di formazione professionale per l’acquisto di strumenti tecnologici a favore degli alunni che non possono frequentare regolarmente la scuola perché ricoverati in ospedale o sottoposti a terapie domiciliari per gravi patologie.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5 della Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2023, che impegna la Regione a finanziare con cadenza annuale contributi finalizzati a garantire il diritto allo studio agli alunni ammalati. Ogni scuola ammessa potrà ricevere un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per la didattica a distanza. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 30.000 euro.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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