TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo lanciare un messaggio positivo ai giovani. Oggi ho ascoltato delle testimonianze meravigliose. Ringrazio i ragazzi e ringrazio i loro docenti perché se i ragazzi sanno partecipare le loro emozioni in modo così positivo, vuol dire che hanno anche dei docenti alle spalle che hanno saputo lavorare molto bene. Bisogna invece iniziare a portare esempi positivi. La società ha bisogno di testimonianze belle, ieri anche a Susa l’ho detto. Iniziamo a far circolare questa idea di gentilezza e di rispetto verso gli altri”. Lo ha detto il il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, nel corso della visita stamane all’Iis Zerboni di Torino. “Guardiamoci con il sorriso, basta con la società dell’odio e della violenza“, ha aggiunto.

Sulla vicenda “del povero Paolo continuo ad informarmi costantemente. Gli ispettori stanno facendo il loro lavoro e li ringrazio perché hanno stanno facendo veramente una serie di audizioni molto diffuse. Sicuramente arriveranno delle conclusioni, nel rispetto delle indagini della procura di fronte alla quale ovviamente noi dobbiamo sempre fermarci, ma vogliamo la verità. Vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo perché il bullismo deve essere stroncato sempre e comunque. Come la violenza, la prepotenza, il bullismo è l’espressione più bieca del prepotente che se la prende sempre con il più debole”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).