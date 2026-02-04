ROMA (ITALPRESS) – “Da tempo io sostengo che si debba estendere il divieto” di utilizzo dei social per i minori di 16 anni “anche in Italia, l’ho già detto tante volte. C’è un disegno di legge in Parlamento, decide il Parlamento”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di una conferenza stampa della Lega sul referendum sulla giustizia.
