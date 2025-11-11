NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso oggi di poter annunciare che per tutta la Campania il decreto Caivano e Agenda Sud, nella lotta all’abbandono scolastico, hanno funzionato splendidamente perché sono quasi 10mila ragazzi che abbiamo recuperato in tutta la Campania: sono veramente risultati molto importanti”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, parlando con i giornalisti a Caivano a margine della visita all’Istituto Comprensivo 3 di viale Margherita, dove la preside ha comunicato al ministro che “per la prima volta tutti i ragazzi iscritti sono presenti a scuola”.

“Agenda Sud e gli investimenti contro la dispersione scolastica hanno funzionato benissimo, un piano straordinario” dice Valditara che parla di “modello che stiamo esportando in altre parti d’Italia ma soprattutto è un modello di efficienza, di intervento a favore del territorio che in realtà riguarda poi l’intera Campania”.

“Gli apprendimenti nelle scuole in cui si è avviata Agenda Sud – aggiunge ancora – sono risultati doppi rispetto a tutte le altre scuole. Quindi veramente è un segnale importante, è un segnale di fiducia in una Regione che deve avere sempre più attenzione perché ha delle straordinarie potenzialità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).