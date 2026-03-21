Valanga in Alto Adige, due morti e tre feriti gravi a Racines

BOLZANO (ITALPRESS) – E’ di due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio provvisorio della maxi-valanga che si è staccata nella tarda mattinata di oggi a 2445 metri di quota, sopra a Racines, nell’Alto Adige. Immediato l’intervento delle forze di soccorso con sei elicotteri e un’ottantina di soccorritori.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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