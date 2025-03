CORTINA (ITALPRESS) – Tre sciatori sono rimasti coinvolti in una valanga sulle Dolomiti, tra Cortina d’Ampezzo e la Val Fiorentina: sono stati ritrovati dalle squadre del Soccorso Alpino e tratti in salvo.

“Per fortuna un quarto sciatore non è stato coinvolto dalla valanga, ha allertato i soccorsi e siamo intervenuti con le stazioni vicine, anche con due elicotteri – ha spiegato ai microfoni di Rai News 24 Giuseppe Zandegiacomo Sampogna, presidente del Soccorso Alpino Veneto -. E’ stato molto impegnativo come soccorso perché due sciatori erano sotto alcuni metri di neve. Per fortuna siamo riusciti a superare lo strato superiore della valanga e a salvarli”.

“Seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga – aveva scritto su X il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e un sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità”.

