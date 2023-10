VENEZIA (ITALPRESS) – “Lunedì assieme al capo dello Stato, Sergio Mattarella, abbiamo commemorato i 60 anni dalla tragedia immane del Vajont, causata dal delirio di onnipotenza dell’uomo. E’ stata una giornata molto sentita, anche grazie al Capo dello Stato: numerosi erano stati gli appelli, di tutte le istituzioni, perchè l’anniversario della tragedia fosse spunto anche per un approfondimento in tutte le scuole. Ma dai riscontri che ho sinora, si poteva certamente fare di più negli istituti scolastici”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ritorna sul tema della commemorazione del 60esimo della tragedia del Vajont. “E’ necessario cambiare atteggiamento e attraverso un dialogo nelle scuole può essere avviato un confronto rispetto al rapporto dell’uomo con la natura e conoscere a fondo quanto sia delicata la terra su cui camminiamo – prosegue il Governatore del Veneto -. Questo è un appello rivolto a tutti: istituzioni, scuole, insegnanti per fare tutto ciò che in nostro potere per ricordare e sensibilizzare affinchè tragedie simili non si ripetano in futuro”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).