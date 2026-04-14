Fontana “Sammy Basso è stato un amico innamorato della vita, un esempio per tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sammy è stato un amico speciale, un amico innamorato della vita, dalla grande fede. Lo ricordo con enorme affetto. Aveva sempre il sorriso, il tempo che gli è stato dato lo ha vissuto veramente, donandosi agli altri. Un esempio per tutti. Quello che ci ha lasciato è stato qualcosa di incredibile. Sono felice di contribuire a portare avanti il suo ricordo. La sua è una figura che ci aiuta ad affrontare i problemi, le difficoltà e ad affrontarli, come lui faceva, col sorriso, cercando di superare ogni barriera. Sammy è stata una perla rara, siamo chiamati a custodirla e a portarne avanti l’ insegnamento per mostrare a tutti la bellezza della sua testimonianza e l’attualità del suo insegnamento”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana che ha ricordato oggi a Montecitorio la figura di Sammy Basso in un evento organizzato in sala della Lupa.

Sono intervenuti i genitori, Amerigo Basso e Laura Lucchin, autori della biografia “Sammy. Una vita da abbracciare”, con la giornalista Chiara Pelizzoni, Riccardo Zanolli e Andrea Fontana dell’ associazione A.I.Pro.Sa.B. Il testo ha la prefazione di Jovanotti. Prima della sua scomparsa Sammy ha lasciato 14 lettere per genitori, amici, comunità scientifica, psicologa. Da qui nasce un racconto ricco e variopinto della sua vita. “Un libro bellissimo e straordinario – ha detto don Antonio Rizzolo, vicedirettore editoriale di edizioni San Paolo – perché parla di dolore difficoltà, sofferenze, impegno ma soprattutto perché parla di vita, fede e amore”.

– Foto ufficio stampa Presidenza della Camera –

(ITALPRESS).