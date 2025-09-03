“Vai Italia”, l’inno di Mogol e Al Bano per la sfida della cucina italiana

ROMA (ITALPRESS) – Al Bano e Mogol hanno inciso con cinquanta bambini del coro di Caivano e dell’Antoniano, la canzone che accompagnerà l’Italia verso il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO atteso per il prossimo dicembre a Nuova Delhi. L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura e dal Ministero dell’Agricoltura ed è realizzata in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Il brano, scritto da Mogol su musica di Oscar Prudente, si intitola “Vai Italia” e sarà presentato da Mara Venier, domenica 21 settembre, nel corso della prima puntata di “Domenica In”. In quello stesso giorno si festeggerà in tutta Italia il pranzo della domenica, con tavolate nelle principali piazze a sostegno internazionale della candidatura.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).