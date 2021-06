PALERMO (ITALPRESS) – “La campagna vaccinale prosegue un po’ più lentamente, non perché manchi la volontà o la capacità organizzativa, ma perché il caldo sta concentrando le prenotazioni nelle fasce pomeridiane e di prima mattina. Aumenteremo ulteriormente i centri di vaccinazione, a ogni modo siamo sopra di molto al target assegnato dalla struttura commissariale”. Lo ha detto l’assessore alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, a Palazzo d’Orleans a Palermo a margine della presentazione del progetto per il nuovo ospedale Ismett 2 che sorgerà a Carini, commentando la campagna vaccinale nell’isola: “Abbiamo l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge entro l’estate. Servono due cose per far sì di centrare questo obiettivo – ha aggiunto Razza – L’efficienza organizzativa, ma questa è stata dimostrata, e anche la volontà dei cittadini di vivere la vaccinazione come l’unica occasione vera per uscire dalla pandemia”.

