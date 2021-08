CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Open day nel capoluogo regionale dove è stato forte per tutta la mattinata l’afflusso del pubblico presso l’Ospedale Cardarelli. Circa 700 persone sono state sottoposte a vaccino fino al primo pomeriggio, soprattutto nella fascia d’età under 16 – testimoniano dal centro i vertici Asrem.

“Ormai abbiamo terminato la vaccinazione di coloro che hanno aderito alla campagna attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Regione – spiega il direttore generale, Oreste Florenzano – resta una grossa fetta di molisani che non hanno voluto ancora vaccinarsi e che restano timorosi. È a loro che ci stiamo rivolgendo attraverso altri strumenti, come le giornate ad accesso libero. Il mio appello va a loro affinché rompano gli indugi, ma va anche a chi già si è vaccinato. Ognuno di voi può svolgere un’azione importante: ai vostri figli, ai nonni, ai familiari, spiegate l’importanza del vaccino e della valenza sociale di farselo somministrare. Solo così potremo provare a sconfiggere il Covid”. L’evento è stato organizzato da Asrem con la collaborazione del Rotary, del Lions e dell’Avis.

