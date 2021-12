ROMA (ITALPRESS) – “Sono 61.153 le somministrazioni dei vaccini effettuate nella giornata di ieri, il 30% in più del target commissariale. Le dosi booster sono arrivate a superare 1,9 milioni di somministrazioni, dunque l’obiettivo dei 2 milioni di dosi entro la fine dell’anno è raggiungibile. Il totale di vaccini somministrati è di 10,9 milioni superando così il 90% della popolazione over 12 anni in doppia dose. Gli adulti che hanno ricevuto la dose booster sono il 40%. Nella fascia 5-11 anni si sono superate le 30 mila somministrazioni di vaccino”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

(ITALPRESS).