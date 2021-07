PALERMO (ITALPRESS) – “L’autorevole intervento del Garante per la protezione dei dati personali non lascia spazio a dubbi, l’ordinanza del Presidente della Regione che prevede la ricognizione dei vaccinati sul personale pubblico non sanitario, gli inviti formali alla vaccinazione e i paventati provvedimenti sui non vaccinati previsti va immediatamente ritirata”. Lo ha detto l’europarlamentare della Lega Francesca Donato.

“Le perplessità che avevo espresso alla pubblicazione dell’ordinanza – continua Donato – hanno trovato conferma nel richiamo ufficiale del Garante della privacy che evidenzia tutte le criticità in ordine ai diritti e alle libertà ma anche in materia di diritto del lavoro. Siamo davanti ad una stroncatura senza precedenti del quasi obbligo vaccinale in salsa regionale. Mi auguro che adesso oltre a modificare o ritirare l’ordinanza si usi maggiore buonsenso e prudenza per intervenire su queste materie così delicate”.

(ITALPRESS).