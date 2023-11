Vaccino antinfluenzale, Volo “Protegge da complicanze”

PALERMO (ITALPRESS) - “L’assenza di protezione rischia di incrementare le complicanze dell’influenza e di conseguenza di mandare in tilt gli ospedali: la campagna che prende il via oggi è fondamentale soprattutto per la quota di popolazione fragile, il vaccino può proteggere gli over 65 da quelle complicanze che possono derivare anche da una banale influenza”. Così l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Giovanna Volo, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, a margine dell'avvio della campagna per il vaccino antinfluenzale 2023-2024. "Il vaccino ha una capacità di sicurezza che non esiste in nessun altro farmaco”, aggiunge. xd8/vbo/gtr