Vaccino antinfluenzale, Amato “La prevenzione è fondamentale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Le previsioni non sono buone: bisogna tenere in conto le variazioni climatiche, il passaggio repentino dal caldo al freddo rischia di esporre le persone al cosiddetto colpo d’aria. La prevenzione è fondamentale, perché le complicanze dell’influenza possono portare al ricovero in ospedale. Le reazioni avverse ci possono essere, ma ciò può avvenire con qualsiasi farmaco e a prescindere il vaccino è il presidio terapeutico più testato al mondo”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo (Omceo) Toti Amato, in merito dell'avvio della campagna per il vaccino antinfluenzale 2023-2024. “Alcuni medici pensionati - annuncia Amato -, coordinati dall’Asp, gireranno con un camper per le zone di Palermo in cui il disagio è più evidente per ribadire l’importanza del vaccino antinfluenzale e dare modo a chiunque lo voglia di effettuare la somministrazione”. xd8/vbo/gtr