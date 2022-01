LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro maltese e ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato che Malta ha il tasso più alto di somministrazione della terza dose contro Covid-19 e il numero più basso di pazienti che si stanno in ospedale a causa della pandemia in tutta l’Europa.

Le autorità sanitarie hanno anche confermato che entro sabato sono state somministrate 1.133.334 dosi di vaccino, di cui 278.153 sono dosi di richiamo.

Le autorità sanitarie locali hanno inoltre confermato che poche persone stanno soffrendo di problemi ai polmoni a causa del Covid-19. Il 70% delle infezioni confermate proviene dalla variante Omicron. 131 pazienti con il Covid-19 sono in cura in ospedale, di cui sette in terapia intensiva.

Per il terzo giorno consecutivo, i casi positivi hanno continuato a diminuire con le autorità sanitarie hanno confermato 437 nuovi casi. Con 542 guariti, il numero di casi attivi è di 14.053. Intanto, nelle ultime 24 ore la pandemia ha causato la morte di una donna di 84 anni. Finora, 489 persone hanno perso la vita.

Intanto, oggi hanno aperto le scuole, ma il sindacato che rappresenta gli insegnanti ha confermato che diversi istituti hanno fatto ricorso alla didattica a distanza perchè molti studenti e insegnanti sono ancora bloccati in quarantena.

