Ustica, figlia di una vittima “Verità la sappiamo, manca la giustizia”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Noi chiediamo da sempre la stessa cosa: giustizia per queste 81 vittime. Forse qualche tassello in più stiamo cominciando a recuperarlo in questo puzzle. Quello che vogliamo una volta per tutte è la giustizia". Lo dice Fausta Parrinello, figlia di Carlo, una delle vittime della strage di Ustica del 27 giugno 1980. xa3/sat