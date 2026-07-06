Home Video News Pillole Asp Siracusa, al via progetto “PTE Smart” per la rete cardiologica d’emergenza
Asp Siracusa, al via progetto “PTE Smart” per la rete cardiologica d’emergenza
PACHINO (SIRACUSA) (ITALPRESS) - Prende ufficialmente il via “PTE Smart”, il progetto sviluppato dall’Asp di Siracusa per il potenziamento tecnologico dei Presidi Territoriali di Emergenza di Pachino, Rosolini e Palazzolo Acreide. Il nuovo sistema, con l’utilizzo di apparecchiature biomediche d’avanguardia e telemedicina ridefinisce i servizi d’emergenza nei presidi distanti dagli ospedali, a favore della sanità di prossimità, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi d’intervento nei casi di sospetto infarto miocardico acuto. Il progetto è stato presentato nei locali del PTE di Pachino. col/mgg/gtr