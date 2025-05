ROMA (ITALPRESS) – Dopo una lunga attesa da parte dei fan e di tutto il mondo della musica, Rihanna torna a cantare con “Friend of Mine”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip musicale.

Il brano è estratto dalla colonna sonora originale di “I Puffi – Il Film”, disponibile nelle sale cinematografiche in Italia dal 27 agosto. L’intera colonna sonora sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 13 giugno. “Friend of Mine” è il secondo singolo estratto dalla colonna sonora del film dopo “Higher Love” di DESI TRILL con Dj Khaled, Cardi B, Natania e Subhi.

Oltre a un cast costellato di star, fra cui la stessa Rihanna che presterà la voce a Puffetta nella versione originale de “I Puffi – Il Film”, la pellicola conterrà anche una terza canzone originale cantata da Tyla. “Friend of Mine” è un brano synth pop vivace e allegro, perfetto per accompagnare le nuove avventure dei Puffi, rappresentati anche nel videoclip ufficiale a fianco a Rihanna, calata all’interno delle scenografie del film per un effetto fiabesco e sognante.

