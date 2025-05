Uscito l’album live “Pink Floyd at Pompei – MCMLXXII”

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile in CD, in digitale e, per la prima volta, in Dolby Atmos e in vinile l’album live “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” (Legacy Recordings / Sony Music). Oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia celebrano il mondo dei Pink Floyd con due eventi speciali: le Opening Night che si sono tenute ieri notte, giovedì 1 maggio, con aperture straordinarie in notturna, e il Pink Floyd Day di oggi, venerdì 2 maggio.

Un’adesione entusiasta da parte dei principali punti vendita indipendenti, che offrono un’esperienza immersiva tra allestimenti dedicati e materiali esclusivi. Durante le Opening Night, infatti, i negozi selezionati hanno presentato vetrine personalizzate con vetrofanie e scenografie ad hoc. Oggi, invece, il Pink Floyd Day coinvolge negozi in tutta Italia, tutti allestiti con vetrofanie, cartonati sagomati in due grafiche e materiali celebrativi.

Le vetrine più creative verranno premiate con una t-shirt celebrativa pensata per l’occasione. Chi acquisterà “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” nei negozi aderenti all’iniziativa riceverà in omaggio merchandise esclusivo (fino ad esaurimento scorte). L’album live accompagna l’epocale film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, disponibile a grande richiesta nelle sale italiane fino al 7 maggio.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

(ITALPRESS).