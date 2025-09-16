Usa, Trump rinvia il divieto di TikTok al 16 dicembre

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di rinviare il divieto di TikTok negli Usa al 16 dicembre. Nell’ordine esecutivo firmato oggi, si legge che “durante questo periodo, il Dipartimento di Giustizia non intraprenderà alcuna azione per far rispettare la legge o imporre sanzioni contro qualsiasi entità per qualsiasi inosservanza della Legge, inclusa la distribuzione, la manutenzione o l’aggiornamento di qualsiasi applicazione controllata da avversari stranieri come definito nella legge. Alla luce di questa direttiva, anche dopo la scadenza del periodo sopra specificato, il Dipartimento di Giustizia non intraprenderà alcuna azione per far rispettare la legge né imporrà sanzioni a qualsiasi entità per qualsiasi condotta verificatasi durante il periodo sopra specificato o in qualsiasi periodo precedente all’emissione di questo ordine, incluso il periodo di tempo dal 19 gennaio 2025 fino alla data di questo ordine”.
