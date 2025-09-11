11 settembre, Trump al Pentagono “Non ci faremo mai piegare”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo l’11 settembre “gli americani non hanno esitato, si sono alzati hanno mostrato al mondo che noi non ci arrenderemo mai, non ci faremo mai piegare e la nostra bandiera americana non ci abbandonerà mai”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un discorso pronunciato al Pentagono in occasione del 24esimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre. “Quella mattina terribile di 24 anni fa il tempo si è fermato. I bambini e le scuole sono diventati quieti, l’ora di punta è diventata silenziosa e per tutte quelle anime, quasi 3.000 anime che hanno perso la vita all’improvviso, tutto si è fermato”, ha detto Trump.

