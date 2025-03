NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato di trasporti. Stiamo lavorando per fare una missione negli Stati Uniti con alcune grandi aziende italiane, per investire negli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine l’evento della Lega “Tutto un altro mondo, verso il congresso” in corso a Napoli, a Città della Scienza, nell’area di Bagnoli, in merito al colloquio telefonico di 15 minuti avuti con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

“Penso al tema delle Ferrovie, – ha proseguito Salvini – che è totalmente da sviluppare. Il governo americano ha messo centinaia di miliardi sul tavolo per strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti e conto di riuscire a portare tante aziende italiane a fare business là”. Poi” abbiamo parlato di difesa dei confini, – ha concluso Salvini – lotta all’immigrazione illegale e di vicinanza tra Italia e Stati Uniti. L’ho ringraziato perchè sta facendo di più Trump per la pace in due mesi, che non altri in tre anni. Spero che anche a Bruxelles si mettano in animo che bisogna lavorare per la pace e non per il riarmo, per gli eserciti e quant’altro”.

