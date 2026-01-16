Usa, Pagliara “Per capire come agisce Trump va osservata la sua base elettorale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Io e Maurizio Molinari abbiamo lavorato per molti anni come corrispondenti sul campo, e questo è importante per capire la base elettorale che c'è dietro la svolta di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti". Così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine della presentazione del libro "La scossa globale", di Maurizio Molinari, proprio nella sede dell'IIC della Grande Mela. xo9/sat/gsl