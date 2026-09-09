ROMA (ITALPRESS) – Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno distrutto cinque petroliere iraniane, dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) aveva preso di mira una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici in due occasioni negli ultimi due giorni. A renderlo noto è lo stesso Centcom, che spiega: “La nave da guerra statunitense è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione. Nessun membro del personale americano è rimasto ferito”.

Nel dettaglio il Centcom ha distrutto le petroliere dell’IRGC M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 e M/T Riesco nel Golfo di Oman, nonché la M/T Derya nei pressi dell’isola di Kharg.

“Le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili – prosegue il comunicato -. L’Iran ha utilizzato queste petroliere nell’ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia l’IRGC (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ndr) e i suoi gruppi affiliati nella regione. L’Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni”.

Il 5 settembre scorso, le forze del CENTCOM avevano già distrutto tre petroliere iraniane dopo che l’IRGC aveva tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. “Tutti i tentativi dell’IRGC contro le navi da guerra della Marina statunitense sono falliti”, sottolinea il Centcom.

COLPITE 2 CACCIATORPEDINIERE USA CON MISSILI BALISTICI

La Guardia rivoluzionaria iraniana ha annunciato di aver preso di mira due cacciatorpediniere americane equipaggiate con missili da crociera e sistema Aegis, colpendole con missili balistici e provocando loro “danni rilevanti”. Lo riporta la Tv al Jazeera. L’azione, secondo quanto comunicato, è stata effettuata in risposta alle “misure aggressive” degli Stati Uniti contro petroliere e navi iraniane. Teheran ha ribadito che la risposta proseguirà finché non cesseranno gli attacchi. In un comunicato più dettagliato, la Guardia rivoluzionaria ha dichiarato di aver colpito due unità navali americane e otto petroliere nelle acque del Golfo, causandovi danni ingenti. Ha inoltre riferito di aver intercettato dieci navi “in violazione” che intendevano attraversare la zona proibita e non sicura dello Stretto di Hormuz, su istigazione dell’esercito americano. Le operazioni nelle acque del Golfo e nello Stretto di Hormuz sono state presentate come reazione agli attacchi statunitensi contro cinque petroliere iraniane.

LANCIATI 20 MISSILI DALL’IRAN IN GIORDANIA, 18 DISTRUTTI

I sistemi di difesa aerea giordani hanno intercettato 20 missili balistici lanciati dall’Iran e diretti verso il territorio giordano, 18 dei quali sono stati abbattuti e distrutti, mentre due sono caduti in zone prive di centri abitati. Lo afferma un portavoce ufficiale delle Forze armate giordane citato dall’agenzia di stampa Petra.

– foto da video sito Centcom –

(ITALPRESS).