MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica. Lo ha riferito il consigliere per la politica estera del presidente russo Yury Ushakov. “È stata presentata un’analisi obiettiva e approfondita di quanto sta accadendo attualmente durante l’operazione militare speciale e, in generale, la nostra visione delle prospettive di progresso sul campo di battaglia e del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’operazione militare speciale”, ha spiegato Ushakov. Secondo quanto riporta Interfax, durante la conversazione, Putin “ha valutato positivamente gli sforzi di mediazione statunitense e di Donald Trump in persona per trovare soluzioni al conflitto ucraino”. Putin e Trump hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, tra cui lo scambio di detenuti e condannati, ha dichiarato Ushakov ai giornalisti, aggiungendo che Putin ha riconosciuto gli sforzi della First Lady Melania Trump “per riportare i bambini russi e ucraini alle loro famiglie”. Per Ushakov “la conversazione, durata un’ora, è stata positiva. I presidenti hanno concordato di rimanere in contatto e si chiameranno tempestivamente quando necessario”.

Nella conversazione telefonica con Donald Trump di oggi pomeriggio, Vladimir Putin ha ribadito che Mosca non ha piani aggressivi nei confronti dell’Europa. “Considerate le speculazioni sulle presunte intenzioni ostili della Russia nei confronti degli stati europei, è stato sottolineato che non abbiamo alcuna intenzione di attuare piani aggressivi contro l’Europa”, ha sottolineato Ushakov, come riporta Interfax. Per Putin “i miti sulla minaccia russa servono solo da copertura per gli europei per aumentare il loro sostegno all’Ucraina e le proprie spese militari”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).