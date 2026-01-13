Usa, Hegseth a Fort Worth rilancia la produzione dell’F-35 Lightning II

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha effettuato il 12 gennaio una visita allo stabilimento di Lockheed Martin a Fort Worth, in Texas, dove viene assemblato il caccia multiruolo F-35 Lightning II, nel contesto del suo “Arsenal of Freedom” industry tour, un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra Pentagono e industria della difesa e ad accelerare le riforme negli approvvigionamenti militari.

Durante la tappa presso il sito produttivo texano – l’unico al mondo per l’assemblaggio finale degli F-35 – Hegseth ha incontrato dirigenti e più di 600 dipendenti tra i circa 19.000 addetti dello stabilimento, sottolineando l’importanza della forza lavoro nella costruzione di piattaforme ritenute “centrali” per lo sforzo difensivo statunitense. In un discorso davanti ai lavoratori, ha definito il ruolo dell’industria aerospaziale “essenziale”, ribadendo la necessità di velocità, efficienza e capacità competitiva per mantenere un vantaggio tecnologico sugli avversari e supportare la strategia di “peace through strength” dell’amministrazione. Il segretario ha ringraziato il personale per l’impegno dimostrato, evidenziando come la produzione dell’F-35 sia oggi cinque volte più rapida rispetto a qualsiasi altro caccia alleato in produzione e come il programma sia diventato un cardine della potenza aerea statunitense e dei Paesi partner.

Nel 2025 Lockheed Martin ha consegnato un record di 191 F-35, superando il precedente picco di 142 unità, e la flotta globale ha superato 1 milione di ore di volo complessive, con velivoli schierati in circa 50 basi nel mondo. Hegseth ha inoltre enfatizzato il ruolo della catena di fornitori nazionale, composta da più di 1.900 aziende negli Stati Uniti, molte delle quali piccole imprese, che contribuiscono alla realizzazione dei caccia e delle tecnologie correlate. Il riferimento all’Arsenal of Freedom tour non è puramente celebrativo: il Segretario ha incoraggiato i produttori di difesa a “fare un passo avanti” e a sostenere gli obiettivi di modernizzazione militare, inclusa maggiore competizione, agilità e innovazione industriale.

Durante la visita è stato anche evidenziato un accordo quadro tra Lockheed Martin e il Dipartimento alla Guerra per accelerare la produzione e la consegna dei PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), intercettori avanzati che costituiscono un tassello della strategia di difesa missilistica statunitense e che rappresentano la prima implementazione pratica della cosiddetta Acquisition Transformation Strategy varata nel Dipartimento.

La presenza di Hegseth a Fort Worth si inserisce nel programma di sostegno all’aumento della spesa militare, con l’amministrazione che preme per un bilancio da 1,5 trilioni di dollari nel 2027 e spinge per consegne più rapide e sistemi tecnologicamente avanzati in un quadro di concorrenza globale con potenze quali Russia e Cina. La condizione dell’F-35 come piattaforma chiave dell’alleanza transatlantica è ulteriormente confermata dalla sua ampia adozione internazionale: oltre 1.290 esemplari sono operativi in forze aeree alleate, e molte nazioni partner, tra cui alcuni Stati europei, continuano ad acquisire tranche supplementari nell’ambito del programma.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).