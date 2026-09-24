Usa, giudice ordina a Trump di riammettere Cnn, Ms Now e Politico alla Casa Bianca

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all’amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l’accesso alla Casa Bianca per Cnn, Ms Now e Politico, dopo che il presidente Donald Trump ne aveva vietato l’ingresso. La notizia è riportata sul sito della Cnn. Secondo la sentenza, la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un “giusto processo costituzionalmente adeguato”. Il giudice ha anche affermato che le argomentazioni del governo “offrono ben poco a sostegno del loro presunto interesse per la sicurezza nazionale. Innanzitutto, nulla negli atti precedenti a questa causa suggerisce che la revoca dei permessi di accesso dei ricorrenti sia stata motivata da preoccupazioni per la sicurezza nazionale”, ha scritto Kelly.

“Certamente, non è questo che ha affermato il presidente Trump quando ha annunciato di voler ‘vietare’ ai ricorrenti l’accesso alla Casa Bianca: si è invece concentrato sulla presunta mancanza di veridicità e sulla negatività dei reportage dei ricorrenti”, ha sottolineato. “La regola generale è che gli individui devono ricevere notifica e avere la possibilità di essere ascoltati prima che il governo li privi’ di un interesse costituzionalmente protetto“, ha scritto Kelly nella sentenza, citando la giurisprudenza. Venerdì scorso Trump ha annunciato il divieto imposto alle tre testate giornalistiche con un post sui social media, scrivendo di averle escluse “a causa della loro costante diffusione di notizie false”, aggiungendo che “altre testate giornalistiche che diffondono notizie false seguiranno a ruota”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).