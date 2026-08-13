Home Video News Calabria Dalla leucemia alla traversata dello Stretto, Ail sostiene la sfida di Federico
Dalla leucemia alla traversata dello Stretto, Ail sostiene la sfida di Federico
VILLA SAN GIOVANNI (ITALPRESS) - Quarantatré minuti per attraversare lo Stretto di Messina, toccare per primo la sponda calabrese e consegnare alla traversata un significato che va ben oltre il risultato sportivo. Federico Bertolucci, 36enne toscano, è stato il primo a raggiungere la costa di Cannitello, a Villa San Giovanni, al termine della manifestazione solidale promossa dall’Ail-Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma e organizzata in collaborazione con la Traversata dello Stretto Amatoriale. Un difficile percorso che lo ha portato dalla leucemia, diagnosticata nel 2024, a una nuova consapevolezza, trasformando una prova personale in un messaggio di coraggio rivolto a quanti si trovano ad affrontare momenti difficili. f54/xs9/fsc/azn