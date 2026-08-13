Dalla leucemia alla traversata dello Stretto, Ail sostiene la sfida di Federico

VILLA SAN GIOVANNI (ITALPRESS) - Quarantatré minuti per attraversare lo Stretto di Messina, toccare per primo la sponda calabrese e consegnare alla traversata un significato che va ben oltre il risultato sportivo. Federico Bertolucci, 36enne toscano, è stato il primo a raggiungere la costa di Cannitello, a Villa San Giovanni, al termine della manifestazione solidale promossa dall’Ail-Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma e organizzata in collaborazione con la Traversata dello Stretto Amatoriale. Un difficile percorso che lo ha portato dalla leucemia, diagnosticata nel 2024, a una nuova consapevolezza, trasformando una prova personale in un messaggio di coraggio rivolto a quanti si trovano ad affrontare momenti difficili. f54/xs9/fsc/azn