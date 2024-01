USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 2

MILANO (ITALPRESS) - Nel secondo episodio di "USA 24 - Verso le presidenziali negli Stati Uniti", nuovo format dell'Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano la vittoria di Donald Trump alle primarie repubblicane in New Hampshire, con un margine sicuro, ma senza schiacciare Nikki Haley che non si è ritirata. Trump è riuscito a coinvolgere nella politica coloro che invece non andavano a votare mai. Per quanto riguarda Joe Biden e il partito democratico, le primarie inizieranno in Carolina del Sud. mgg/gsl