MILANO (ITALPRESS) – Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di spoglio per le elezioni di metà mandato del 2026 negli Stati Uniti, con la chiusura dei primi seggi elettorali nelle zone orientali di Indiana e Kentucky. Tra un’ora è prevista la chiusura delle urne in stati cruciali tra cui Georgia, Virginia, South Carolina, Vermont e nella restante parte di Indiana e Kentucky, prima dei distretti chiave di North Carolina e Ohio. Il Presidente Donald Trump sta seguendo l’afflusso dei dati direttamente dalla East Room della Casa Bianca, dove ha organizzato un incontro privato insieme a membri scelti del suo Gabinetto e ad alleati politici. Contestualmente, i team dell’amministrazione e dell’organizzazione politica MAGA Inc. stanno monitorando lo spoglio da varie postazioni all’interno del complesso presidenziale. Se da un lato Trump ha espresso ottimismo sul fatto che i sondaggi della vigilia abbiano sottostimato la tenuta repubblicana, dall’altro ha privatamente riconosciuto con i propri collaboratori che il partito potrebbe affrontare un’elezione complessa per il controllo del Congresso.

L’amministrazione si sta preparando a diversi scenari per la notte elettorale, compresa l’eventualità che il Presidente parli ai giornalisti durante la serata.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency