WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono in corso negli Stati Uniti le elezioni di midterm, appuntamento decisivo per il rinnovo del Congresso e di 36 governatori. I seggi sono già aperti in gran parte del Paese: le operazioni di voto sono iniziate in Vermont e si sono progressivamente estese agli altri Stati, fra cui New York, New Jersey, Virginia, Florida, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Texas e California. Le ultime aperture sono previste in Alaska, Washington e Hawaii. Tra i membri dell’amministrazione Trump che hanno già votato c’è il segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha annunciato su X di aver partecipato al voto. Sul fronte dei controlli, il Dipartimento di Giustizia ha dispiegato circa 1.000 osservatori e monitor elettorali, per la prima volta in tutti e 50 gli Stati. Si tratta della più vasta operazione di monitoraggio mai organizzata dal Dipartimento.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).