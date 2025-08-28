Us Open, Paolini e Darderi volano al terzo turno. Troppo Alcaraz per Bellucci

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quarta giornata di tabellone principale degli Us Open 2025. Darderi doma Spizzirri e accede al terzo turno. Bellucci si infrange contro il muro Alcaraz, mentre Paolini elimina Jovic in due set. Shelton e Fritz non sbagliano, mentre Rune, Ruud e Mensik sono fuori. Nel pomeriggio tornano in campo Musetti e Cobolli. In prima serata Sinner impegnato sull’Arthur Ashe con Popyrin.

Luciano Darderi per la prima volta in carriera al terzo turno degli Us Open. Il tennista italo argentino ha sconfitto in quattro set la wild card statunitense Eliot Spizzirri con il punteggio di 6-0 7-6(3) 2-6 6-4. Seconda volta al terzo turno di uno Slam per l’azzurro che è riuscito a fare il salto di qualità anche sul rapido, dopo i soliti ottimi risultati su terra rossa. “Mi è cambiata un po’ la testa in questo torneo. Sono migliorato molto, sia sotto l’aspetto mentale sia sotto quello fisico, e questo salto mi porta anche a migliorare il tennis, ad essere più veloce e aggressivo. Vincere sulla terra mi ha dato fiducia perché mi fa capire che posso esprimere un buon tennis anche qui”, le parole, in conferenza stampa, di Darderi, che si troverà di fronte al prossimo turno la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, campione a New York nel 2022, ha dominato in tre set Mattia Bellucci. Niente da fare per il tennista di Busto Arsizio, che è riuscito a racimolare solamente quattro game in tutto l’incontro, per il 6-1 6-0 6-3 finale. “Scendere in campo, su un Centrale così grande, già durante il riscaldamento è stato particolarmente emozionante. Sono stato in grossa difficoltà ma ho cercato sempre di tenere un certo atteggiamento durante tutta la partita”, le parole, a SuperTennis, di Bellucci.

Avanza Jasmine Paolini. La testa di serie numero 7 regola la statunitense Iva Jovic con un doppio 6-3 e si giocherà un posto negli ottavi di finale con la ceca Marketa Vondrousova, uscita vincente dalla sfida con Kessler per 7-6(7) 6-2. “Qualche alto e basso, specialmente nel finale dove ero più nervosa. Ma sono contenta perché nei momenti importanti mi sono fatta trovare lì. Iva (Jovic ndr) è una grande giocatrice, a Indian Wells ci avevo vinto al terzo quest’anno e sapevo di dover dare il massimo per batterla. Spero di continuare a fare un buon torneo. Penso un turno dopo l’altro qui a New York, guardare troppo avanti potrebbe essere pericoloso”, le parole, nell’intervista in campo, di Paolini, che sale virtualmente al sesto posto della classifica Wta.

Nelle altre partite, i big di casa non sbagliano. Taylor Fritz e Ben Shelton fanno fuori rispettivamente Lloyd Harris (3-1) e Pablo Carreno Busta (3-0). Escono di scena al secondo turno il danese Holger Rune (3-2 da Struff), il ceco Jakub Mensik (3-2 da Blanchet) e il norvegese Casper Ruud (3-2 da Collignon). Al femminile, prosegue il cammino di Aryna Sabalenka. La numero 1 del mondo, e campionessa in carica, ha sconfitto in due set la russa Polina Kudermetova per 7-6(4) 6-2. Avanzano al terzo turno anche la kazaka Elena Rybakina (2-0 su Valentova) e la russa Mirra Andreeva (2-0 su Potapova).

Oggi torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato con Alexei Popyrin nel secondo match dalle 17.30 sull’Arthur Ashe Stadium. Aprirà la sessione il match tra Swiatek e Lamens. Sul Louis Armstrong Stadium, Lorenzo Musetti inaugurerà il programma di giornata contro David Goffin (ore 17.00). Flavio Cobolli contro Jenson Brooksby sarà il secondo match dalle 17.00 sul Campo 17.

