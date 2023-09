Urso “Su Euro 7 soddisfatti per decisione del Consiglio Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per la prima volta è emersa una larga maggioranza di Paesi: noi, insieme a Francia e Repubblica Ceca, abbiamo raddrizzato una strada che sembrava portare a una voragine, ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Alfredo Urso. xf4/ads/gsl