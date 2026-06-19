Mezzogiorno e Informazione, a Bari un incontro organizzato dall’Italpress

BARI (ITALPRESS) - Un momento di approfondimento sul valore dell’informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L’agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la Nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese “Italpress Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”. Ai saluti istituzionali del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, del sottosegretario alle Politiche del Sud Luigi Sbarra, del sindaco di Bari Vito Leccese, della presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e del direttore responsabile di Italpress Gaspare Borsellino è seguito il dibattito moderato da Claudio Brachino con i direttori Mimmo Mazza (La Gazzetta del Mezzogiorno), Maddalena Mazzitelli (Telebari), Rossella Tosto (Trm), Gianfranco Lattante (Telerama) e il giornalista Beppe Stallone (L'Edicola). abr/azn