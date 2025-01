Urso “Premier Meloni può assicurare confronto positivo tra Ue e Trump”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo impegnati a che vi sia un confronto positivo tra l'Unione Europea e la nuova amministrazione Trump, che proprio il Governo italiano e la forte leadership di Giorgia Meloni possono assicurare. Un rapporto positivo tra i due polmoni dell'Occidente, per gestire insieme questa nuova difficile fase della globalizzazione con le tante crisi che vi sono". Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del convegno Digital Connectivity and Mediterranean al Palermo Marina Yachting. "L'Italia - aggiunge - è protagionista. Sono certo che le aziende italiane troveranno beneficio dal ruolo che l'Italia e Giorgia Meloni ha assicurato al nostro Paese nei confronti e nei rapporti con gli Stati Uniti".