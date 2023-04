Urso “Per le nomine privilegiato la competenza all’appartenenza”

“Questo governo è coeso perché è il frutto della decisione degli elettori, lo dimostra nei provvedimenti che ha varato che sono all’attenzione del Parlamento, approvati anch’essi in larga maggioranza. Lo dimostra anche il caso delle nomine dove abbiamo privilegiati la competenza all’appartenenza”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. col/tvi/gsl