Urso “Nella crescita dell’export l’Italia ha superato il Giappone”

CATANIA (ITALPRESS) - "Sul piano internazionale, l'export italiano lo scorso anno è cresciuto del 3,3%, del +7,2% negli Stati Uniti mentre tutti pensavano a un crollo. L'export nei primi 7 mesi di quest'anno è cresciuto del 4,7%. Sulla crescita già sorprendente dello scorso anno abbiamo scavalcato il Giappone come quarto paese esportatore mondiale. La crescita di quest'anno è trainata dalle componenti che servono a realizzare i grandi data center negli Stati Uniti. Lo scorso anno l'export italiano, smentendo i profeti di sventura, è aumentato del 7,2% verso gli Stati Uniti, malgrado i dazi. Record di crescita aumentato nel complesso del 3,3%, malgrado le guerre, i conflitti, i protezionismi. Quest'anno la crescita è ancora superiore, 4,7% nei primi sette mesi dell'anno e questo ci ha permesso di agguantare il Giappone come grande paese esportatore mondiale. Crescono i prodotti italiani nel mondo, crescono gli investimenti esteri nel nostro paese. L'Italia è visto come un paese sicuro". Così il ministro del Made in Italy e delle Imprese, Adolfo Urso, a margine della convention Patrioti in Comune di Fratelli d'Italia all'International Airport Hotel di Catania. xo1/col5/mca2