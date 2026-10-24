Cortei, a Milano controlli estesi alle metropolitane e piazza Duomo presidiata

MILANO (ITALPRESS) - In vista delle manifestazioni di oggi a Milano, i controlli sono stati estesi anche alle stazioni delle metropolitane, con presidi sia all'ingresso dei tornelli sia alle banchine. Piazza Duomo è massicciamente presidiata da uomini e mezzi delle forze dell'ordine a cui, davanti all'ingresso di Palazzo Reale, si sono aggiunti alcuni dei 500 parà inviati dal governo. xu9/vbo/mca1