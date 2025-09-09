Urso incontra il ministro uzbeko Islamov “Cooperazione sulle materie prime critiche”

ROMA (ITALPRESS) – Il consolidamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alle materie prime critiche, all’energia e all’agricoltura e il rafforzamento delle relazioni in una logica di stabilità regionale e apertura euroasiatica: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della Geologia e delle Risorse Minerarie dell’Uzbekistan, Babir Islamov.

“L’Uzbekistan, con le sue vaste risorse minerarie e la sua crescente apertura ai mercati internazionali, si configura come un partner naturale per l’Italia e per l’Europa”, ha dichiarato il Ministro Urso. L’incontro, fa sapere il Mimit, rappresenta “un’importante occasione per consolidare il dialogo tra i due Paesi, anche alla luce della sigla del Memorandum firmato in occasione della visita del Presidente del Consiglio Meloni in Uzbekistan lo scorso maggio”.

Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle materie prime critiche che “assume sempre più rilevanza strategica anche e soprattutto nell’ottica del percorso ormai consolidato verso la doppia transizione: digitale ed energetica”. “Una maggiore cooperazione in questo settore, anche con il coinvolgimento di partner internazionali che condividono gli stessi obiettivi, potrà rendere l’Italia più autonoma nell’approvvigionamento e puntare a una concreta diversificazione delle fonti”.

Urso ha ribadito “la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, industriali e scientifiche per sostenere lo sviluppo sostenibile delle risorse minerarie dell’Uzbekistan”, auspicando “un rafforzamento delle relazioni bilaterali al fine di esplorare nuove sinergie e opportunità di collaborazione”.

