ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher.

Al centro del confronto i principali dossier strategici europei nel settore spaziale e la preparazione della riunione dei ministri degli Stati membri e associati dell’ESA, in programma l’8 luglio, organizzata dal ministro Urso e dalla ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio della Germania, Dorothee Bar.

L’incontro ministeriale rappresenterà un’importante occasione di confronto ad alto livello sul partenariato tra ESA e altre agenzie internazionali e sulle preparazioni strategiche in vista della Conferenza Ministeriale Intermedia (IMM26) di Roma, con particolare attenzione al futuro ruolo dell’ESA nell’esplorazione spaziale.

Nel corso del colloquio è stato inoltre ribadito il “ruolo guida dell’Italia” nella governance dell’Agenzia Spaziale Europea. Il nostro Paese esercita infatti la presidenza del Consiglio dell’ESA per il triennio che culminerà con il prossimo Consiglio ministeriale dell’Agenzia, che sarà ospitato dall’Italia nel 2028, confermando il forte impegno nazionale nel rafforzamento della politica spaziale europea e della cooperazione internazionale nel settore.

-Foto Mimit-

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