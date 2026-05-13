Urso e Lollobrigida incontrano Gdo e filiera, un tavolo tecnico per la trasparenza sui prezzi

ROMA (ITALPRESS) – Istituzioni e filiera della distribuzione insieme per aumentare la trasparenza nella dinamica dei prezzi e prevenire e contrastare possibili fenomeni speculativi legati anche alle attuali tensioni geopolitiche internazionali. Questo il risultato dell’incontro presieduto al Mimit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, on. Francesco Lollobrigida, con i rappresentanti delle principali sigle della Gdo e della distribuzione, tra cui ANCC-Coop, Federdistribuzione, Confcommercio, ANCD Conad e Fiesa-Confesercenti, volto ad analizzare gli eventuali rischi inflattivi legati al protrarsi della crisi nello Stretto di Hormuz.

Il Mimit, il Masaf e la Gdo hanno concordato l’avvio di un tavolo tecnico per definire un paniere di prodotti di largo consumo rappresentativo delle abitudini di acquisto degli italiani, monitorarne l’andamento dei prezzi e verificare la presenza di eventuali fenomeni speculativi o distorsivi lungo la filiera.

“Come abbiamo fatto all’inizio della legislatura, intervenendo con determinazione per contenere l’inflazione e frenare l’aumento dei prezzi seguito all’invasione russa dell’Ucraina, anche oggi dobbiamo agire con tempestività e responsabilità per monitorare i fattori di produzione e prevenire dinamiche che possano incidere sui prezzi finali, tutelando cittadini e imprese attraverso una maggiore trasparenza del mercato. Solo facendo sistema, in un clima di piena collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo e della distribuzione, possiamo garantire stabilità e difendere il potere d’acquisto delle famiglie”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso.

“Il Governo ha sempre rivolto una attenzione costante ai fenomeni distorsivi della normale logica economica, in particolare modo sulla speculazione. Oggi, con il collega Adolfo Urso, abbiamo incontrato la Gdo dalla quale abbiamo avuto rassicurazioni sull’assenza di fenomeni speculativi, ma soprattutto abbiamo ricevuto la disponibilità, che sottolineo essere comune, nel lavorare a strumenti utili a verificare e controllare distorsioni improprie del mercato a danno dei cittadini. Nei prossimi giorni incontreremo la rappresentanza industriale e le associazioni agricole, per poter avere piena conoscenza della dinamica di formazione dei prezzi lungo tutta la filiera. Come ministro dell’Agricoltura ho interesse a che venga applicato il giusto prezzo di vendita, e che ci sia una equa distribuzione del valore generato lungo tutta la filiera. In questo modo si può consentire non solo l’accesso al cibo di qualità a tutti i cittadini, ma anche il rafforzamento del nostro settore primario”, dichiara il ministro Francesco Lollobrigida.

“Saranno infatti avviati ulteriori confronti con l’industria alimentare e con le associazioni agricole, così da definire congiuntamente le misure da mettere in campo in chiave preventiva e strategica – si legge in una nota -. L’incontro odierno si è svolto in un clima di piena collaborazione, nel quadro del costante confronto tra istituzioni e mondo produttivo”.

-Foto Mimit-

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