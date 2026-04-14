ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – Il settore vitivinicolo come leva di crescita del Made in Italy sui mercati internazionali, il ruolo strategico della space economy per il Piemonte e i principali dossier industriali del territorio: questi i temi al centro dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, svoltosi al Vinitaly presso il padiglione piemontese.

Nel corso del confronto è stato fatto il punto sul distretto spaziale piemontese, uno dei poli più avanzati a livello italiano ed europeo. Urso e Cirio hanno ricordato lo Statement firmato dal Ministro pochi giorni fa a Washington con l’amministratore della NASA, Jared Isaacman, sottolineando come le imprese italiane del distretto aerospaziale di Torino saranno protagoniste nella realizzazione – nel perimetro del programma spaziale Artemis – del primo modulo abitativo della futura stazione spaziale permanente sulla Luna, destinato a garantire agli astronauti condizioni operative di piena sicurezza.

Spazio anche al settore vitivinicolo, con un confronto con alcuni produttori locali sulle prospettive di crescita di un comparto sempre più competitivo e centrale per l’export del territorio. Il confronto ha riguardato inoltre i principali dossier industriali locali, con un focus sulle prospettive e le sfide dell’automotive italiano, a partire dal futuro del sito produttivo di Stellantis a Mirafiori e più in generale della filiera dell’auto piemontese.

Urso e Cirio hanno fatto quindi un punto sul Piano Italia del Gruppo – lanciato nel dicembre del 2024 al Mimit – condividendo la positiva performance registrata dall’azienda nei primi mesi del 2026, anche grazie al lancio di nuovi modelli.

L’incontro si inserisce in un ciclo di colloqui che il ministro ha avuto al Vinitaly con altri presidenti di Regione, tra cui quelli con Stefani, Proietti, Occhiuto e Decaro, a conferma dell’attenzione del Governo verso i territori e le loro filiere strategiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).