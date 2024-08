Urso “Aumentano investimenti in Italia su microelettronica e green”

RIMINI (ITALPRESS) - "Il Governo è impegnato per attrarre sempre più investimenti in Italia sulla microelettronica e sulle tecnologie green anche per l'automotive". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Meeting di Rimini. xb1/sat