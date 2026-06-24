Urso “Andrò a Villa Taverna, rapporti Italia-Usa continueranno”

ROMA (ITALPRESS) – “Andrò quest’anno, come ogni anno, a Villa Taverna per questa importante cerimonia”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria. Con gli Usa “continueremo i rapporti sul fronte spaziale che risalgono a 64 anni fa, continueremo i rapporti per l’importante questione dell’approvvigionamento delle materie prime critiche a cui è stato dedicato un G7, abbiamo accordi importanti per quanto riguarda l’autonomia strategica del nostro continente, per l’accoglienza degli investitori stranieri e visitatori americani in Italia – prosegue -. Continueremo i nostri rapporti come sempre perché si tratta di due Paesi, due comunità imprenditoriali che possono continuare a crescere insieme”. xb1/sat/azn