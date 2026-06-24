A luglio il 37° “Palermo Ladies Open”, Palma “Molto soddisfatti dell’entry list”

PALERMO (ITALPRESS) - La campionessa in carica, un'ex finalista e una delle giovani più promettenti del tennis mondiale. È stato ufficializzata l’entry list della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo WTA 125, in programma dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il seeding è la britannica Francesca Jones, numero 103 del ranking mondiale e vincitrice lo scorso anno in finale contro l'olandese Anouk Koevermans. Al via anche l'azzurra Lucia Bronzetti, attuale numero 127 del mondo, che con Palermo vanta un rapporto speciale. Nel 2022 arrivò ad un passo dal titolo, fermata soltanto in finale dalla romena Irina-Camelia Begu. E grande curiosità è rivolta anche a Tyra Caterina Grant, diciottenne azzurra, oggi numero 173 del mondo. "Siamo molto soddisfatti dell'entry list - ha commentato il direttore del torneo, Oliviero Palma -. Francesca Jones torna a Palermo da campionessa in carica, Lucia Bronzetti è una giocatrice che il pubblico palermitano conosce e apprezza molto, mentre Tamara Zidansek e Fiona Ferro garantiscono esperienza e qualità. Allo stesso tempo avremo la possibilità di vedere all'opera alcune delle giovani più interessanti del panorama internazionale, come Tyra Grant e Jeline Vandromme. È proprio questo mix tra giocatrici affermate e talenti emergenti che da sempre caratterizza i Palermo Ladies Open e che spesso ci ha permesso di vedere a Palermo future protagoniste del tennis mondiale prima della loro definitiva consacrazione". xr5/ari/gtr Fonte: ufficio stampa Palermo Ladies Open