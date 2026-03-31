Urso a Washington “Italia hub strategico dei cavi dati e polo per investimenti in IA”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo creato il contesto favorevole per gli investimenti in Italia nel campo dell’intelligenza artificiale, della meccanica quantistica e dei data center e anche su questo abbiamo avuto incontri importanti qui a Washington. L’Italia sa di poter disporre di una condizione favorevole per i cavi a fibra ottica che trasportano dati e informazioni. L’Italia è al centro di questi cavi che uniscono l’Europa, il Nord America, l’Occidente al sud e quindi all’Africa e all’Asia. Questi cavi a fibra ottica che trasportano le risorse fondamentali nell’economia moderna, ovvero dati e informazioni, approdano in gran parte proprio nella nostra penisola“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante un punto stampa a Villa Firenze a Washington.

“Siamo particolarmente soddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle imprese italiane che realizzeranno il primo modulo abitativo della stazione permanente spaziale sulla Luna, per consentire agli astronauti di poter operare in una condizione ambientale di piena sicurezza. L’Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella colonizzazione della Luna. Lo può fare perché ha un patrimonio di imprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nella realizzazione di questi moduli abitativi che possono consentire agli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna”, ha aggiunto a margine di un incontro con l’Autorità nazionale per le politiche spaziali e aerospaziali, e l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).