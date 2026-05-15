Swatch rende omaggio all’iconico Royal Oak di Audemars Piguet con Royal Pop

MILANO (ITALPRESS) – Swatch rende omaggio all’iconico Royal Oak di Audemars Piguet con una collezione di otto modelli Bioceramic allegri e colorati, realizzati in formato orologio da tasca e ispirati allo Swatch POP. Audemars Piguet e Swatch presentano Royal Pop, una collezione di orologi rivoluzionaria che mette insieme audacia gioiosa, provocazione positiva e orologeria d’alta gamma.

La collezione Royal Pop trae ispirazione dalla Pop Art, un movimento artistico che trasforma immagini di cultura popolare quotidiana in opere d’arte vivaci, colorate ed energiche. Così, Audemars Piguet e Swatch hanno deciso di fondere alcune delle loro caratteristiche distintive in un orologio da tasca innovativo, disponibile in otto modelli e progettato per essere indossato in moltissimi modi diversi.

Gli orologi Royal Pop traggono ispirazione dalla leggendaria collezione Royal Oak di Audemars Piguet, lanciata nel 1972, e dagli orologi Swatch POP degli anni Ottanta. La collezione Audemars Piguet × Swatch sarà disponibile in esclusiva a partire dal 16 maggio 2026 nei negozi Swatch selezionati.

-Foto ufficio stampa Swatch Group-

(ITALPRESS).