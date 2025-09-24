Urania Policy & Business Forum, aziende e istituzioni a confronto

ROMA (ITALPRESS) - Un osservatorio privilegiato per imprese e istituzioni sui temi strategici che definiscono l’agenda italiana ed europea. Si è svolta a Roma la prima edizione dell’Urania Policy & Business Forum, una giornata di confronto con alcuni dei massimi rappresentanti di istituzioni e aziende. Villa Wolkonsky per l’occasione è stata allestita come un vero e proprio studio televisivo. spf/sat/gtr