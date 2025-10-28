L’uragano Melissa si avvicina alla Giamaica, un milione e mezzo di persone a rischio

Mandatory Credit: Photo by Goes-19/Cira/Noaa/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock (15626870c) The NOAA NESDIS GOES-19 satellite image showing Hurricane Melissa, a category 5 storm approaching the southern coast of Jamaica, October 27, 2025 in the Caribbean Sea. Melissa is packing winds of 175-mph and will be the strongest storm to ever hit Jamaica. Hurricane Melissa, Category 5 Hurricane Approaches Jamaica, Caribbean Sea - 27 Oct 2025

KINGSTON (GIAMAICA) – L‘uragano battezzato con il nome di Melissa dovrebbe aumentare di forza in queste ore colpendo in particolare la Giamaica. Negli ospedali dell’isola è già stata attivata la modalità di emergenza, mentre gli aeroporti restano chiusi. Potrebbe essere l’uragano più potente mai registrato sul Paese caraibico, secondo le stime degli esperti. Un milione e mezzo di persone potrebbero essere colpite dagli effetti devastanti dell’uragano, mentre sono già 50 mila quelle rimaste senza luce. La Giamaica conta già tre vittime a causa dell’uragano Melissa, che in tutta l’area caraibica ha lasciato finora dietro di sé un totale di 7 morti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

